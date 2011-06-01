У Луганську створили картину зі 100 млинців і солодощів
17:59, 01 червня 2011Освіта
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Святкували День захисту дітей
Сьогодні в Луганську в сквері імені Молодої гвардії для дітей створили з млинців і солодощів найбільшу в регіоні картину «Очима дитини».
Як передає кореспондент УНІАН, солодка картина складалася із 100 млинців, 4 літрів шоколаду і 2 літрів фруктового сиропу. Довжина кулінарного виробу - 5 метрів, ширина – 1,5 метра.
Сьогодні в сквері імені Молодої гвардії працюють розважальні майданчики, де для дітей проводяться ігри і конкурси з подарунками, ходять ростові ляльки, артисти на ходулях і клоуни.
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