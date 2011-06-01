Українські фахівці підтримують рекомендації ПАРЄ

Вітчизняні фахівці підтримують рекомендації ПАРЄ щодо обмеження використання бездротового інтернету Wi-Fi, WiMAX і мереж 3G у школах і громадських місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідну позицію заявив сьогодні директор Інституту екології людини Михайло КУРИК на прес-конференції в Києві.

“Наші дослідження багаторічні показали, що вода - найчутливіший, суперчутливий індикатор будь-яких по величині, по частоті зовнішніх фізичних впливів. Це внутрішньоклітинна вода, вода, що присутня в слині, сльозі, крові. Всі рідини в людському організмі – то є все природно впорядковані структури. Як тільки є якісь зовнішні фактори негативні – крик, шум, електромагнітні поля тощо, моментально структура рідини відчуває цей вплив”, - пояснив спеціаліст.

За його словами, такі зміни в організмі відчуваються не відразу, а з часом, оскільки це “дуже тонкі речі”.

“Працюючи в кімнаті, яка насичена всякою електронною апаратурою, яка в тому числі забезпечує Інтернет, через півгодини - годину ви відчуваєте зміни – знервованість. І до кінця дня вже відчуваєте невизначені симптоми, на зразок стомленості. І все це, врешті-решт, призводить до того, що сумарна енергетика організму падає”, - зазначив М.КУРИК.

Щоденне перебування в таких умовах людини призводить до загострення існуючих захворювань і, перш за все, страждає серцево-судинна система, констатував фахівець.

“В кожної людини є ті чи інші порушення в організмі, і якщо десь щось не так, то там, де тонкі місця є, те й страждає більше”, - пояснив він.

“І я, і ПАРЄ рекомендуємо не вводити ці речі - Wi-Fi, 3G - в систему дошкільних закладів, шкіл. І взагалі дітей обмежити у використанні таких технічних впроваджень. І хочу сказати більше, що Європейський Союз налаштований таким чином, щоб не брати участі в глобальному експерименті із впливу техногенних електромагнітних полів на людський організм”, - заявив М.КУРИК.

За його словами, така насичена електронною технікою атмосфера особливо небезпечна для дітей, тому що порушуються їх основні умови існування, що забезпечують нормальний здоровий розвиток: “Дитячий організм дуже багато містить води. Організм, який розвивається, мозок не зовсім сформований... І на цьому етапі, це скрізь на Заході говорять, що дітей треба абсолютно ізолювати від цих впливів, в тому числі Wi-Fi, WiMAX, мереж 3G”.

В той же час М.КУРИК не вважає дуже критичним користування мобільними телефонами, які несуть негативний вплив на організм лише коли ввімкнені на розмову. М.КУРИК лише радить обмежувати час розмов та бажано вимикати і навіть виносити на ніч мобільні з кімнати, де спить дитина чи доросла людина.