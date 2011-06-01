ВР відмовилася розглядати надбавки педагогам

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО констатує, що в день захисту дітей більшість у ВР відмовилася виконувати обіцянки уряду про встановлення надбавки педагогічним працівникам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, так він прокоментував відмову включити до порядку денного (за проголосувало 109 народних депутатів) законопроект про внесення змін до Закону «Про освіту» (щодо державних гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам) (р.н.8457).

Даним законопроектом, зокрема, передбачалося введення виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 20%, понад 10 років – 30%, понад 20 років – 50%.

Виступаючи під час розгляду законопроекту, М.ТОМЕНКО зауважив, що, на жаль, це не перший випадок обману та невиконання своїх обіцянок урядом і Міністерством освіти і науки, молоді та спорту. «Складається враження, що міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні діє як лідер російської партії в українському уряді і частіше їздить в Кремль звітувати за те, як він русифікує систему освіти. Натомість, Президент і Верховна Рада призначали його на цю посаду для того, щоб він захищав українських вчителів, викладачів, студентів та учнів і відстоював інтереси української науки», - наголосив М.ТОМЕНКО.