У Могилянці відзначать 70-річчя Івана Миколайчука

2 червня 2011 року у Галереї мистецтв ім. Олени Замостян НаУКМА відзначать 70-річчя

видатного українського кіноактора, кінорежисера і сценариста Івана Миколайчука.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА, вшанування пам`яті одного з творців феномену українського поетичного кіно супроводжуватиметься наступними заходами:

– презентація книжки Йоанни Левицької «Повернення до коріння. Українське поетичне кіно» (поч. о 10.30);

– вручення премії переможцю конкурсу «Іван Миколайчук. Фільми», проведеним редакцією журналу «Кіно-Театр» (поч. 10. 50);

– наукова конференція «Авторський кінематограф Івана Миколайчука» (поч. об 11.00).

– відкриття одноденної виставки «Його в обличчя знали вже мільйони» та перегляд кіноролика «Пам’яті Миколайчука» (автори Василь Ілащук і Тарас Ткаченко)

У конференції візьмуть участь: доктори мистецтвознавства Вадим Скуратівський і Ганна Чміль; кандидати мистецтвознавства Оксана Бут, Ольга Ямборко; доцент НУТКТ ім. І. Карпенка-Карого Василя Вітра; народна артистка України Марія Миколайчук; директор Державного архіву кінофотофонодокументів ім. Пшеничного Ніна Топішко; співробітник Музею Національної кіностудії ім. О. Довженка Раїса Прокопенко; кінокритик Роксоляна Свято і студенти НаУКМА.

Ведуча – кінознавець, керівник Центру кінематографічних студій НаУКМА Лариса Брюховецька.