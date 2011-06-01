Дочка зама Табачника виграла Всеукраїнську олімпіаду з російської мови

Всеукраїнську олімпіаду з російської мови, яку наказав проводити міністр освіти Дмитро Табачник в минулому році, виграла дочка його заступника Євгена Суліми Валерія.

Крім цього, вона перемогла ще у Всеукраїнській олімпіаді з правознавства і у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням в номінації «Історія України і державотворення».

Такими здобутками не може похизуватися жоден інший школяр України - прізвища серед переможців олімпіад не повторюються. Зазвичай більше однієї Всеукраїнської олімпіади не виграє ніхто.

Тепер дівчина гарантовано отримає додаткових 50 балів при вступі до вищого навчального закладу, що є значною «форою» перед рештою вступників. Щоправда невідомо, чи вступатиме учениця 191-ї київської гімназії в український виш — переможцям олімпіади з російської мови були дані гранти на навчання в Росії.

Дзеркало тижня