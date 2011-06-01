Українська молодь заявляє про підтримку російських студентів

Всеукраїнська молодіжна організація "Фундація регіональних ініціатив" (ФРІ) заявляє про підтримку та солідарність з російськими студентами, які сьогодні у Москві на Пушкінській площі протестуватимуть проти комерціалізації освіти Російської Федерації. Про це повідомили УНІАН у ФРІ.

"Російська і українська молодь має частіше підтримувати одна одну у боротьбі проти звуження існуючих прав та свобод. Підтримувати як шляхом активного обміну досвідом, так і шляхом інших солідарних дій," – зазначає голова ФРІ Євген Демченко.

Молодь нагадує, що 25 травня 2011 року українські студенти протестували проти деяких норм проекту нового Закону "Про вищу освіту" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Протести відбулися у Києві, Донецьку, Рівне, Івано-Франківську, Севастополі,

Луцьку, Львові, Дніпропетровську, Луганську, Житомирі, Хмельницьку, Харкові, Тернополі, Кам`янець-Подільському, Сімферополі, Каневі, Каховці, Миколаєві, Бердянську та Острозі. Пізніше протестувальників підтримали і студенти Запоріжжя та Громадська рада при Донецький обласній державній адміністрації. Позицію студентства України також підтримав Всеросійський союз студентів, Європейський союз студентів та активісти "Вуличного університету" Санкт-Петербурга. А сьогодні протестувальників підтримала ще й коаліція українських молодіжних та студентських організацій "Міжнародна варта".