У школах Києва та Житомира з вересня показуватимуть мультики

У вересні цього року в Україні стартуватиме унікальний українсько-нідерландський пілотний проект, що має на меті підвищити рівень обізнаності школярів у питаннях енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергії. Пілотними містами, у школах яких буде реалізовано проект, стали Київ та Житомир.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

Ключові питання реалізації згаданого проекту було обговорено в ході семінару «Розробка та впровадження комунікаційної стратегії підвищення рівня енергоефективності в Україні для певної цільової групи». Семінар було організовано у рамках співпраці між Держагентством з енергоефективності та енергозбереження України та Нідерландським енергетичним агентством. Участь в обговоренні проекту взяли також освітяни та представники місцевих громад.

Нідерландські колеги презентували на семінарі європейську мультимедійну програму, що покликана виховувати у дітей віком від 6 до 10 років ощадливе ставлення до ресурсів та підвищувати їх обізнаність у питаннях використання відновлюваних ресурсів, альтернативних видів палива, змін клімату.

Основою програми є мультиплікаційний серіал «Мій друг Бу», його серії присвячені тематичним напрямам, мають захоплюючий сюжет, веселих та допитливих героїв, а також масу практичних рекомендацій для дітей. Окрім мультиплікаційного серіалу, програма передбачає «пакет для вчителя» - це методичний набір, який включає конспекти уроків, позашкільних занять, сценарії конкурсів, ігор з питань енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергії.

За інформацією координатора проекту від Нідерландського агентства Антуанети СМІТС, сьогодні мультсеріал транслюють у 18 країнах світу, методичні матеріали перекладено 16 мовами. Наразі, аудиторія даної програми сягнула 50 мільйонів сімей з різних куточків землі. За її словами зараз стає очевидною необхідність перегляду ставлення до використання класичних енергоресурсів, проте виховати звичку їх ощадливого використання у дорослого покоління не так й просто. Європа у цьому питанні вже давно робить ставку на дітей. «Молодому поколінню вже змалку слід прищеплювати сучасну культуру споживання енергетичних ресурсів, ми це робимо вже декілька років поспіль. Сподіваюсь, що з початком цього проекту Україна долучиться до європейської спільноти», - зазначила А.СМІТС.

Освітяни охоче підтримали пропозицію участі у цьому проекті та підкреслили його потенційну ефективність, адже діти в цьому віці не лише охоче засвоюють інформацію, але і активно її поширюють, перш за все впливаючи на своїх батьків.

В рамках проекту, зокрема, передбачено, що з моменту старту школам-учасникам буде запропоновано зафіксувати рівень споживання електроенергії, тепла та води у будівлях задля можливості проведення порівняння та оцінки результативності проекту після його закінчення. Планується, що підведення перших підсумків буде у лютому наступного року.

Наразі методичні матеріали для вчителів та мультиплікаційний серіал «Мій друг Бу» нідерландські колеги перекладають українською та адаптують до вимог чинного українського законодавства. За попередньої домовленості публічна презентація проекту відбудеться 20 вересня 2011 року.