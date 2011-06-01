Для чоловіків і жінок встановлять однаковий шлюбний вік?

Народні депутати України Микола ТОМЕНКО, Віктор КОРЖ, Євген СУСЛОВ та Олена БОНДАРЕНКО зареєстрували у парламенті проект Закону «Про внесення змін до Сімейного кодексу України», яким пропонується підвищити рівень мінімального шлюбного віку в Україні (р.н. 8588).

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за словами заступника голови Верховної Ради, основною метою даного проекту закону є запровадження більш цивілізованого і відповідального ставлення підростаючого покоління до шлюбно-родинних відносин, яке є традиційним для українського суспільства.

Пояснюючи актуальність прийняття законопроекту, його автори нагадали, що у 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, взявши таким чином на себе зобов‘язання впроваджувати на національному рівні забезпечення і захист дитини. Однак певні рекомендації Комітету ООН з прав дитини до цього часу залишаються врахованими лише частково. Зокрема, Комітет ООН вважає дискримінаційною норму щодо різниці у мінімальному шлюбному віці, яка встановлена на сьогодні чинним законодавством України: для чоловіків – 18 років, для жінок – 17 років. Так, Конвенцією ООН про права дитини встановлено, що людина перебуває у дитячому віці до досягнення нею 18 років, коли вона досягає фізичної, інтелектуальної і психічної зрілості, а намагання прив‘язати розбіжність у визначенні шлюбного віку молодих людей виключно до різниці у настанні їхньої статевої зрілості виглядає дискримінаційним.

Автори законопроекту переконані, що з точки зору готовності до сімейного життя за критеріями фізичної, моральної та соціальної зрілості і жінки, і чоловіки повинні мати рівні права на санкціонований вступ до шлюбу, тому законопроектом пропонується встановити однаковий шлюбний вік для чоловіків і жінок на рівні 18 років.

Окрім того, законопроектом пропонується визначити виключний мінімальний шлюбний вік в Україні на рівні 16 років і лише у виняткових випадках. Як відомо, зараз діє норма чинного законодавства щодо встановлення виключного мінімального шлюбного віку на рівні 14 років.