Завтра в Україні розпочинається проведення ЗНО

Завтра, 2 червня в Україні розпочинається проведення Зовнішнього незалежного оцінювання, яке завершиться 24 червня.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, в день тестування кожен абітурієнт повинен мати при собі документи, які необхідно пред’явити на вході до пункту тестування:

документ, що засвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження, серія й номер якого зазначені в Сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання);

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

У разі непред’явлення зазначених вище документів, абітурієнт не буде допущений до тестування.

Також бажано взяти з собою дві-три капілярні чи гелеві ручки з чорнилом чорного кольору та маленьку прозору пляшку з питною водою.

У Центрі рекомендують заздалегідь дізнатися про маршрути доїзду до пунктів тестування. Адреси та мапи розташування пунктів тестування розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Водночас нагадується, що початок зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів об 11.00.

Допуск до пункту тестування триватиме з 10.10 до 10.45.

Як повідомляв УНІАН, для участі в ЗНО в цьому році зареєструвалися 251 тис. 500 абітурієнтів. Із загальної кількості зареєстрованих абітурієнтів 194 тисячі є цьогорічними випускниками 11-х класів, решта - випускники минулих років.

Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на складання тестів з української мови та літератури. З цього предмету взяти участь у ЗНО висловили бажання майже 246 тисяч осіб.

На другому місці – історія, тести з якої мають намір скласти 183 тисячі абітурієнтів.

ЗНО з математики висловили бажання пройти майже 162 тисячі осіб.

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК відзначив зростання в цьому році кількості бажаючих скласти тести з фізики, хімії та біології.

ЗНО розпочнеться тестуванням з української мови та літератури, яке проводитиметься два дні - 2-3 червня.