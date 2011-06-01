На Хмельниччині цього року планується оздоровити понад 86 тис. дітей

У Хмельницькій області цього року планується оздоровити понад 86 тис. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА.

“Найголовніше, що ми все зробимо, - це стовідсотково оздоровимо і забезпечимо відпочинком дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, чорнобильців, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин. Дітей такої категорії більше 13 тисяч. 90% фінансування бере на себе бюджет. Фонд соціального страхування забезпечив 38 грн. за щоденне перебування”, - зазначив керівник регіону.

Він зауважив, що всі 888 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку знаходяться у задовільному стані, здійснюється хлорування водопровідних споруд та мереж. Обслуговуючий персонал проходить обов`язкові медогляди.

Загалом фінансування на оздоровчу кампанію в області забезпечено на рівні минулого року - більше 14 млн. грн.