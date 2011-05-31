У черкаському виші облаштували кімнату для дітей мам-студенток

На Черкаському факультеті Київського національного університету культури та мистецтв відкрили чи не єдину в Україні кімнату, де студенти зможуть, при необхідності, тимчасово залишати своїх маленьких дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Черкаському обласному молодіжному ресурсному центрі, мета роботи цієї кімнати – допомогти молодим батькам-студентам. Ця ідея виникла у викладачки цього факультету Юлії ГОНЧАР. Працюючи в університеті, вона помітила, що молоді батьки, переважно студентки, після народження дитини, продовжують навчання з великими труднощами. Особливо під час сесії, коли час для здачі іспиту чи заліку є чітко визначеним, вони вимушені приходити з малятами, яких не мають із ким залишити вдома.

Декану факультету Надії ГОРБАТОВІЙ ідея одразу припала до душі і вона запропонувала приміщення. За її словами, вона сама – мама, і розуміє, як молодим батькам необхідна підтримка.

На факультеті організували збір іграшок і книг для дитячої кімнати. Ініціювали створення волонтерської групи серед студентів і студенток, які забезпечуватимуть безперебійну роботу дитячої кімнати.

На думку Н.ГОРБАТОВОЇ, професійна, і батьківська реалізації – дуже важливі. І молоді люди не повинні йти на жертви, обираючи щось одне. Вона порадила всім навчальним закладам облаштувавши у ВНЗ дитячі куточки чи кімнати для тимчасового перебування дітей студентів.