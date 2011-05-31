Україна щорічно заробляє 100 млн. дол. на навчанні іноземних студентів

Україна щорічно заробляє 100 млн. доларів на навчанні іноземних студентів.

Про це міністр освіти і науки, молоді й спорту Дмитро ТАБАЧНИК сказав в інтерв`ю російській радіостанції «Эхо Москвы».

«48 тис. (студентів) щороку. І це 100 млн. доларів до бюджету, тільки через університети. І приблизно у п`ять разів більше – в економіку. Тому що вони їдять, знімають квартири, стрижуться, танцюють, ходять в ресторани тощо», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, вчитися до України приїжджають громадяни з 134 країн. На першому місці – Китай – більш як 9 тис. студентів, на другому місці – контрактники з РФ – більш як 6 тис., на третьому – з Туркменістану – більш як 5 тисяч студентів-контрактників.

Крім того, він зазначив, що з кожної країни якась кількість студентів поступає на бюджетне забезпечення, для того, щоб підтримувати двосторонні зв`язки між університетами.

Д.ТАБАЧНИК також повідомив, що дозвіл університетам самостійно обирати мову навчання для іноземних студентів підвищив попит на українську освіту.

«Страшенно скандальний наказ, який я підписав минулого року, більш як рік тому, коли дозволив вищим навчальним закладам України, незалежно від форми підпорядкування і форми власності, і приватним, і державним, обирати мову для іноземних студентів. Це дало величезний ефект: на 3 тис. збільшилася кількість студентів-контрактників із різних країн, які хочуть навчатися в українських вишах тільки тому, що там можна здобути вищу освіту російською мовою», - сказав він.

Міністр зазначив, що в Україні сьогодні навчається 48 тис. контрактників, що втричі більше, ніж у радянські часи, в роки розквіту Української СРСР як одного з головних центрів радянської освіти.