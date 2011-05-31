У Криму на оздоровлення дітей обіцяють 30 млн. грн.

У Криму поточного року на оздоровлення дітей з усіх джерел фінансування планується направити 29 млн. 998 тис. грн., зокрема, з бюджету автономії – 7 млн. 475 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, про це на засіданні Президії Кримського парламенту заявила міністр освіти і науки, молоді і спорту Криму Віталіна ДЗОЗ.

За словами міністра, за ці кошти планується оздоровити не менш як 75,5 тис. дітей, що становить 50% загальної кількості дітей шкільного віку. При цьому вона підкреслила, що 50% – це мінімум, реальна ж цифра становитиме до 70% загальної кількості дітей (у 2010 р. – 29%).

В.ДЗОЗ звернула увагу на те, що у райдержадміністраціях автономії створено спеціальні комісії, які опікуються організацією відпочинку дітей. Профільними службами проводиться інспекція дитячих пляжів (їх у Криму 38), створюються пости безпеки, а також рятувальні станції і загони. В.ДЗОЗ також відзначила, що у містах і районах автономії планується відкриття дитячих таборів денного перебування і таборів праці і відпочинку.

«Крим готовий до прийому дітей не тільки з України, а й країн ближнього і далекого зарубіжжя. Всього планується організувати роботу 598-ми дитячих закладів оздоровлення і відпочинку різних форм власності», - зазначила В.ДЗОЗ.

Головний санітарний лікар АРК Наталія ПЕНЬКОВСЬКА наголосила, що Кримська СЕС проводить перевірки готовності дитячих установ відпочинку, і підкреслила, що їх впорядкування значно вище, ніж в інших регіонах України. Водночас головний санлікар республіки звернула увагу, що у зв`язку з незадовільним санітарно-технічним станом у літній період не будуть відкриті по одному дитячому табору у Керчі, Ленінському і Кіровському районах. Вона також підкреслила, що поки проблемним залишається питання самовільного відкриття дитячих таборів відпочинку у приватних пансіонатах. У 2010 році було виявлено 4 таких випадки.

Під час обговорення члени Президії звернули увагу на те, що в літній період у Криму мають бути дотримані основні положення організації відпочинку: безпека дітей, забезпечення якісним харчуванням, причому продукцією кримського виробника, крім того, необхідно врахувати питання виховання і розвитку дітей під час відпочинку.