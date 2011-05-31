Табачник не проти збільшення у Києві російськомовних шкіл

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК обіцяє збільшити кількість шкіл у Києві з викладанням російською мовою, якщо цього захочуть батьки.

Про це він сказав в інтерв`ю російської радіостанції «Эхо Москвы».

«Україна в цьому значенні взагалі дещо дивна країна. У нас за статистикою 77% українців, 17% росіян, решта – громадяни інших національностей. Але за такого співвідношення (77% – це більше за три чверті) 60% населення у столиці говорить, живе, спілкується, зустрічається з дівчатами російською мовою. З 537 середніх шкіл повністю з російською мовою викладання – лише п`ять», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

«Буде більше. Якщо батьки захочуть… Це ж не може робити міністр», - відзначив він.

Він переконаний, що «батьки мають зрозуміти, що людина з двома руками, двома мовами, двома інформаційними морями, вона значно сильніша і конкурентоспроможна, ніж людина з однією рукою, однією мовою, одним світом інформації».

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що в Україні на сьогодні всі нормативні акти міністерства побудовані таким чином, що, якщо батьки хочуть навчати дитину російською мовою, для цього є всі можливості.

Він запевнив, що ніхто цьому не заважає, а у разі порушень рекомендує звертатися до Міністерства освіти.

«Ми завзятих урядовців поправимо», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.