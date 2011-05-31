У Донецьку зупинено ліквідацію школи №111

Ворошиловський районний суд міста Донецька ухвалив рішення зупинити дію рішенням Донецької міської ради від 15 квітня про ліквідацію загальноосвітньої школи № 111.

В ухвалі, яку має у своєму розпорядженні УНІАН, зазначається, що 23 травня «позивач Ірина КРУГЛОВА звернулася до суду з позовом проти Донецької міської ради».

Вона, як мати учня даної школи, просила суд «визнати за протиправне і скасувати рішення Донецької міськради від 15 квітня 2011 року про ліквідацію загальноосвітньої школи № 111», і також подала до суду «заяву про забезпечення позову».

«З метою захисту прав та інтересів позивача, виникла необхідність забезпечення позову, а точніше: зупинити дію рішення міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи №111», - зазначається к судовій ухвалі.

«Керуючись ст. 117 ч.1 КАС України, суд вирішив: клопотання позивача задовольнити. Зупинити дії рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи № 111», - зазначається в ухвалі, підписаній суддею Ворошиловського районного суду м. Донецьк Оленою КРУПКО від 27 травня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, мати учня донецької загальноосвітньої школи №111 Івана ГОЛОВКІНА І.КРУГЛОВА подала адміністративний позов до Ворошиловського районного суду Донецька з проханням скасувати рішення міськради про ліквідацію школи № 111.

Позивач зазначила, що Донецька міськрада своїм рішенням про ліквідацію школи №111 порушив конституційні права її сина на освіту і безпеку.

Довідка УНІАН. 15 квітня депутати Донецької міської ради, незважаючи на протести батьків, ухвалили рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл - № 111, 121 і 154.

У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».