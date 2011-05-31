Табачник критикує поради посла США у сфері освіти

Міністр освіти та науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що поради посла США у сфері освіти спрямовані на відкіт України до третього світу.

Про це він сказав в інтерв`ю російській радіостанції «Эхо Москвы».

«Я виступаю за те, щоб під час вступу до університету враховувалися три чинники. Перший чинник – це ЄДЕ (єдиний державний екзамен), або ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) по-нашому. Другий чинник – це накопичувальний бал атестата. І третій – це бал університету. І ось коли американські порадники весь час нам говорять, що університет потрібно усунути від цього... У мене практично щомісяця буває американський посол. Він дуже збуджений, розбурханий тим, що Україна намагається вийти на світовий досвід вступу до університету», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Відповідаючи на запитання, чому посол США розбурханий, міністр сказав: «Тому що, напевно, хотілося, щоб ми якнайшвидше відкатувалися до сірого третього світу, до рівня дебілізму екваторіальних країн».

«Я йому говорю, що в Америці з декількох тисяч університетів немає жодного – Прінстон, Йель, Гарвард, Джорджтаун, – де б університет був усунений від відбору абітурієнтів. Чому ж ви, пане посол, намагаєтеся дебілізувати український, російський, білоруський et cetera університет? Вони теж повинні мати право», - підкреслив він.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що американський посол повторює зважені дипломатичні інструкції про те, що тестування – це дуже прозорий шлях, що ліквідовує корупцію.

«На що я йому відповідаю, що якби в наші виші вступали за рекомендаційними листами сенаторів і конгресменів, як у США, то я думаю, що я б не вижив навіть у броньованому автомобілі. Уявляєте, узяв два листи у депутатів Верховної Ради – й вступив до Київського університету, узяв три листи – й вступив до Київського інституту міжнародних відносин. Не будемо звинувачувати американського посла, він працює як уміє. Мова про інше. Про те, що наші університети, російські університети повинні бути повноправними гравцями на світовому ринку освіти», - сказав він.

Міністр підкреслив, що в усьому світі під час вступу до вишів враховуються три чинники: тестування в будь-якій формі, накопичувальний результат по середній школі, бал університету.