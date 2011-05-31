На Львівщині 100 бібліотек долучаться до програми "Бібліоміст"

Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, директор програми «Бібліоміст» Матей НОВАК 31 травня підписали Меморандуму між Львівською ОДА, Львівською міською радою та Програмою «Бібліоміст» («Глобальні Бібліотеки-Україна») щодо спільної роботи, спрямованої на розвиток публічних бібліотек Львівської області, шляхом реалізації проекту «Бібліоміст-Львівщина».

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Львівську ОДА.

М.ЦИМБАЛЮК зазначив, що у проекті вже бере участь Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, Дрогобицька, Жидачівська, Сокальська, Червоноградська районні бібліотеки.

“Програма дасть можливість впроваджувати новітні технології в районні бібліотеки, сільські», – підкреслив він.

Директор програми М.НОВАК під час підписання Меморандуму додав, що Львівщина є однією з найбільш активних областей в реалізації цієї програми: «Наш підхід щодо надання допомоги в регіонах здійснюється на конкурсній основі. Багато залежало від активності бібліотекарів. На Львівщині програмою буде задіяно 100 бібліотек».

Заходи у межах цього проекту здійснюватимуться згідно з Договором між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки від 7 травня 1992 року про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво.

Довідково. Програма «Бібліоміст» допомагає місцевим громадам в Україні модернізувати доступ населення до інформації в публічних бібліотеках та є партнерською роботою Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації (УБА). На підтримку програми «Бібліоміст» Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант у розмірі 25 млн дол. США, а корпорація Microsoft безкоштовно передає публічним бібліотекам України програмне забезпечення на суму близько 9 млн дол. США. У 2010 році більше ніж 200 публічних бібліотек отримали новітні технології від програми «Бібліоміст». Упродовж літа та осені 2011 року ще 730 бібліотек України долучаться до програми. До 2013 року до 1600 публічних бібліотек України будуть обладнані комп’ютерами з доступом до Інтернету. Фахівці бібліотек, які приєднаються до проекту, отримають навчання у галузі новітніх технологій та бібліотечних послуг на базі 25 тренінгових центрів, що вже функціонують у кожній області та АР Крим.