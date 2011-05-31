1 червня у НаУКМА відбудеться міжнародний семінар

1 червня 2011 р. у Києво-Могилянській академії відбудеться міжнародний семінар «Регламент Докторської Школи (Code of Practice) як метод розвитку академічної культури й дослідницької діяльності», на якому буде представлена успішна функціональна модель реформи третього циклу вищої освіти – модель Докторської школи НаУКМА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НаУКМА, до участі запрошені представники університетів, наукових інституцій, міжнародних освітніх організацій, члени Парламентського комітету з питань науки й освіти, співробітники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, українські медіа.

Якщо традиційна аспірантура виконує переважно кваліфікаційні функції (іспити й щорічний контроль), структурована PHD програма створена для важливішої мети – навчати і готувати молодих дослідників до роботи в європейській і світовій науковій спільноті. Докторська школа НаУКМА розроблює та пропагує систему підготовки фахівців, яка використовує найкращі зразки і досягнення європейського освітнього простору (EHEA). У систематичній взаємодії із науковцями й колегами, докторант не лише здобуває фахові знання, а має навчатися тому, без чого сьогодні просто неможливо розвивати науку: ініціювання та обґрунтування новаторських досліджень, презентація результатів дослідження для глобального дослідницького середовища, пошук фінансування та управління науковими проектами, використання сучасних технологій для дослідження й публікації результатів, планування кар’єри.

Принципи й зразки навчальної практики на засадах високої академічної культури формулюються й відкрито декларуються в «Регламенті Докторської школи НаУКМА». Він має бути доступним для всіх, хто задіяний до наукової освіти: викладачів, докторантів, майбутніх роботодавців. Публічність і систематичний перегляд діяльності Докторської школи за результатами внутрішнього і зовнішнього оцінювання, безпосередня участь докторантів і фахівців у плануванні змісту навчання, постійний моніторинг PHD програм забезпечить зростання академічної якості наукової освіти.

Розробка «Регламенту» здійснюється у межах проекту Tempus ІV «Розробка дієвої моделі Докторської школи для впровадження структурованих освітніх PHD-програм в Україні та Грузії». Тож під час семінару експертну оцінку положень «Регламенту» представлять учасники міжнародної проектної групи з Університету Маастрихту (Нідерланди), Державного університету ім. І. Чавчавадзе (Грузія), Українського Католицького Університету, Чорноморського державного університету ім. П. Могили, Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ (Україна).