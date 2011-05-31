На фольк-балю в УКУ зібрали 300 тисяч гривень

Понад 300 тисяч гривень отримає Український Католицький Університет для підтримки талановитих і малозабезпечених студентів завдяки IV Благодійному фольк-балю «Перелаз’».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, під час фольк-балю, який відбувся 28 травня, урочисто проголосили про заснування восьми річних стипендій, однієї семестрової, чотирьох квартальних та двох стипендій літнього семестру на 2011-2012 навчальний рік від провідних бізнесменів та корпорацій Львівщини.

Вітаючи гостей балю, ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк висловив вдячність усім благодійникам Університету: «Дружба та солідарність українських та львівських підприємців має колосальне моральне значення для УКУ».

Борис Ґудзяк також поділився планами Університету щодо будівництва нового студентського містечка на вулиці Стрийській. «Майбутнє університетське містечко УКУ є унікальним не лише в Україні, але у світі. У ньому, окрім студентів, житиме спільнота неповносправних дітей. Це люди, які не мають маски і у своїй простоті можуть навчати провідних інтелектуалів світу», – додав ректор УКУ.

Спеціальною гостею вечора стала відома українська співачка Марія Бурмака, а також етногурт «Люди Добрі».

Під час фольк-балю провели уже традиційну благодійну лотерею та аукціон, лотами якого були близько 30 картин та творів мистецтва відомих митців (Михайла Демця, Сергія Савченка, Петра Сипняка, Михайла Безпальківа, Юрка Коха, Івана Остафійчука та інших).