УКУ співпрацюватиме з Опольським університетом

Сьогодні, 30 травня в УКУ відбулось підписання угоди про спільну співпрацю між Українським католицьким університетом та Богословським факультетом Опольського університету (Польща). Про це повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

«На сьогодні ми виділяємо три найважливіші напрямки співпраці між нашими університетами – спільні історичні дослідження, екуменічний діалог та розуміння літургій східного і західного обряду. З цього ми почнемо нашу взаємну співпрацю, – зазначив декан Богословського факультету Опольського університету, професор о. д-р Станіслав Рабей. – Таким чином, ми хотіли б відкрити нову сторінку у відносинах між Україною та Польщею».

За словами ректора Українського католицького університету о. д-ра Бориса Ґудзяка, угода між УКУ та Опольським університетом передбачає співпрацю у галузі освіти, наукових досліджень. «Це також взаємообмін професорами, викладачами, студентами та аспірантами, організація спільних магістерських досліджень, створення єдиного інформаційного простору», – сказав ректор УКУ.

Станіслав Рабей зазначив, що Опольський університет зацікавлений у обміні студентами з УКУ. «Ми також хочемо розробити докторську програму, адже уже маємо досвід співпраці із українськими докторами».

На думку декана богословського факультету, такий спільний проект дозволить вибудувати нові моделі єдності в Європі, а також нову модель україно-польських відносин. «Нам треба говорити правду про складні періоди у нашій спільній історії, які на разі ще не розв’язані», – зазначив о. д-р Станіслав Рабей.

Хоча головний акцент у співпраці робитимуть на богослов’ї, обидві сторони не обмежаться лише вивченням теології: «Це має бути екуменічний діалог, адресований передусім до молодих людей. Тому програма передбачатиме вивчення історії, музики, літургіки. Для багатьох європейців Україна видається ще terra incognita – ми би хотіли відкрити нашу слов’янську близькість», – наголосив декан Богословського факультету Опольського університету.