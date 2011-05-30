Далай-лама офіційно склав повноваження політичного лідера Тибету. Про це повідомляється на офіційному сайті Уряду Тибету у вигнанні, передає Лента.ру.

Для офіційної передачі влади Далай-лама підписав поправки в Конституцію Тибету. У зміненому варіанті Конституції відзначається легітимність Центральної тибетської адміністрації (ЦТА), зокрема, її демократично обраних інститутів, як законного представника народу Тибету. Раніше ці обов`язки покладалися і на ЦТА, і на Далай-ламу.

Самого Далай-ламу нова Конституція визначає як "захисника і символа Тибету і тибетського народу".

Далай-лама оголосив про складання з себе повноважень політичного лідера Тибету в березні 2011 року на користь демократично обраного уряду, підкресливши при цьому, що залишиться духовним лідером Тибету. Незабаром після цього були проведені всенародні вибори, за підсумками яких прем`єр-міністром Тибету став 44-річний юрист Лобсанг САНГАЙ (Lobsang Sangay).