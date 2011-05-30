У Полтавській області відкриють понад 50 нових дитсадків

Цього року у Полтавській області відкриють понад 50 нових дитячих садків, тоді як у 2010 році бути відкрито 27 дошкільних установ.

Про це під час спілкування зі ЗМІ повідомив голова Полтавської обласної ради Іван МОМОТ.

За його словами, область є лідером у державі з відкриття дитячих садків.

«Два дні тому у Кременчуцькому районі відкрили новий дитсадок, і ще там планують капітально відремонтувати і відкрити новий заклад. І так - у кожному районі Полтавщини», - відзначив І.МОМОТ.

Він розповів, що деякі садки відновлюють, ремонтують і відкривають.