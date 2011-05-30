На Дніпропетровщині викладач вимагав від студента хабар
16:03, 30 травня 2011Освіта
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За успішний захист бакалаврської
У Дніпропетровській області викрито доцента одного з вищих навчальних закладів, який вимагав та отримав 3 тисячі гривень хабара від студента за успішний захист бакалаврської роботи.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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