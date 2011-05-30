На Дніпропетровщині викладач вимагав від студента хабар

У Дніпропетровській області викрито доцента одного з вищих навчальних закладів, який вимагав та отримав 3 тисячі гривень хабара від студента за успішний захист бакалаврської роботи.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.