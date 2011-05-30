У Вінниці пройде перший бал для випускників-медалістів

У Вінниці сьогодні, 30 травня, в Палаці дітей та юнацтва випускники шкіл, які здобули золоті та срібні медалі за навчання, зберуться на першому міському Балу медалістів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Як зазначається в повідомленні, цього року кількість випускників у Вінниці значно поменшала. Якщо у минулі роки із загальноосвітніх шкіл обласного центру випускалось 2500-2700 учнів щороку, то цьогорічний випуск школярів є найменшим - 499 дітей.

Серед цієї кількості випускників кожен десятий є медалістом. На «золото» претендують 38 школярів, на срібні медалі - 12. Саме для них цього року вперше започатковується Бал медалістів, який проходитиме під патронатом міського голови Володимира ГРОЙСМАНА.

За словами начальника Управління освіти Вінницької міської ради Володимира БУНЯКА, розпочнеться Бал класичним полонезом. «Наші медалісти спеціально вчилися танцювати полонез. Оскільки дівчат-медалісток у нас більше, ніж хлопців, ті із них, кому не вистачило пари серед володарів медалей, запросили на бал парубків зі свого навчального закладу. Відтак одночасно на майданчику перебуватиме 50 танцюючих пар», - розповів В.БУНЯК.

Свої заслужені медалі учні отримають безпосередньо під час свята. Їх вручатиме мер. «Крім медалей, школярі отримають традиційні подарунки від міської ради. Сподіваємося, що проведення такого Балу у Вінниці стане доброю традицією», - додав В.БУНЯК.