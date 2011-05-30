Посол України наголошує на відсутності українських шкіл в РФ

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО вважає, що російська влада повинна надати увагу проблемі відсутності в РФ українських шкіл і дитячих садків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це посол сказав журналістам у Москві.

«Залишаються і проблеми, у вирішенні яких поки що не вдалося досягти успіху. Проблемою сьогодні є відсутність українських шкіл, дитячих садків як у Москві, де проживає більше чверті мільйона українців, так і в інших регіонах Росії, у місцях компактного проживання вихідців з України», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Посол зазначив, що більшість дітей українців, які бажають знати рідну мову, вивчають українську в кружках і недільних школах, які функціонують за ініціативи українських суспільних об`єднань.

«Цього явно не достатньо. Думаю, що така ситуація потребує набагато більшої уваги і участі офіційних російських властей», - підкреслив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Водночас, посол повідомив, що на сьогодні для забезпечення культурних потреб української діаспори в Росії діють такі установи як Національний культурний центр України в Москві, Український культурний центр в Сургуті, Лабораторія української культури в Лазаревському районі м. Сочі. Зараз розглядається питання про відкриття нових культурно-інформаційних центрів в місцях компактного проживання українців у Росії. Разом із тим, при більшості українських національно-культурних товариств діють аматорські фольклорні колективи, додав В.ЄЛЬЧЕНКО. Водночас, у вищих навчальних закладах Москви: МДУ, МДІМВ, РДГУ і Московському державному лінгвістичному університеті українську мову викладають як іноземну.

За його словами, літературні потреби українців Росії задовольняє єдина державна установа культури «Бібліотека української літератури у Москві», бібліотечний фонд якої становить понад 50 тис. екземплярів і постійно обновляється за рахунок підтримки України.

«Бібліотека української літератури у Москві працює в своєму штатному режимі. Приходять відвідувачі, видаються книжки, щодня проходять різні тематичні заходи. Думаю, що це питання (із закриттям бібліотеки - УНІАН) було надмірно роздуте в засобах масової інформації. По суті справи, Бібліотеку української літератури ніхто не закривав. Так, були деякі незручності у зв`язку із слідчими діями, які ускладнювали роботу бібліотеки. Але, з другого боку, надмірна увага до бібліотеки, яка вийшла на міждержавний рівень, тільки пішла їй на користь, оскільки читачів стало набагато більше», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.