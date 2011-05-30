У Харкові не зменшиться кількість школярів

У новому навчальному році вперше за останні 10 років кількість харківських школярів не зменшиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам директор Департаменту освіти Харківської міської ради Ольга ДЕМЕНКО.

За її словами, у новому навчальному році в харківських школах навчатимуться 100 тис. дітей, і можна говорити про подолання демографічного спаду.

«До початку демографічного спаду в Харкові було 150 тис. школярів, - зазначила О.ДЕМЕНКО. - До нинішнього року щорічно кількість дітей у школах постійно меншала. І лише цього року вона залишиться на рівні минулого року. Це означає, що ми подолали наслідки демографічного спаду».

Вона зазначила, що кількість першокласників уже зростає з кожним роком на півтисячі. Цього року перший дзвоник пролунає для 11 тис. дітей.

За офіційними даними, сьогодні у Харкові діють 180 шкільних навчальних закладів.