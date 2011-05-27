У Києві сталася масова бійка між школярами

Сьогодні у Дарницькому районі Києва у день останнього дзвоника сталася масова бійка за участю близько 20 школярів.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в м. Києві, близько 14.30 по лінії «102» надійшло повідомлення, що у дворі будинку №44 на вул. Російській б’ються підлітки.

За вказаною адресою відразу виїхав наряд Державної служби охорони МВС.

Побачивши працівників міліції, школярі почали тікати, але при цьому не припиняли бійку між собою.

В якийсь момент, через нез’ясовані поки що причини, один з юнаків впав на капот патрульної машини, пошкодивши при цьому головою лобове скло.

Для цієї особи було викликано швидку медичну допомогу, лікарі якої констатували закриту черепно-мозкову травму та подряпини грудної клітини.

Попередня перевірка встановила, що двоє хлопчаків та двоє дівчат (1995 року народження) пили пиво у дворі вказаного будинку, а коли воно закінчилося, вирішили придбати ще у магазині, який розташований поруч. Втім, біля входу до торговельного закладу стояла компанія у складі приблизно 15 хлопців, які почали чіплятися до дівчат. Їхні кавалери вирішили заступитися, через що розпочалася бійка.

Наразі на місці події працюють слідчі групи, встановлюються причини та обставини події. Кілька осіб, які брали участь у бійці, встановлені.

«Остаточна кваліфікація цієї події буде надана по завершенню перевірки», - сказали в главку міліції.