Кримськотатарські школи цього року закінчили 110 випускників

Сьогодні останній дзвоник пролунав у кримськотатарських національних школах Криму, де відбулися традиційні урочисті шкільні лінійки і святкові заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу, кримськотатарські національні школи цього року випустили 110 учнів.

До всіх шкіл з кримськотатарською і двома мовами навчання приїхали привітати випускників і педагогів із завершенням навчального року представники Меджлісу кримськотатарського народу, державних, громадських організацій і фондів, а також члени Оргкомітету програми «Ана тили огрунда куреш!» («У боротьбі за рідну мову!»). Багато хто з них підніс школам, випускникам і вчителям пам`ятні подарунки.

«Виховуючись в національно-традиційному дусі в стінах рідних шкіл, вони (випускники – УНІАН) не гірші за своїх ровесників, які навчаються в російськомовних і україномовних школах, досягли успіху в знаннях, вивчивши при цьому й інші мови. Багато хто з випускників дотримувався класичної шкільної форми чорно-коричнево-білої гамми з бірюзовими стрічками кольору національного прапора кримських татар, із золотою тамгою і написом «Мезун» («Випускник»)», - повідомили в Меджлісі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Меджлісі, в Криму працює 15 кримськотатарських національних шкіл, в яких навчається 2 тис. 839 учнів. Крім того, в класах із навчанням кримськотатарською мовою, відкритих у школах з 2-3 мовами навчання, навчається 1 тис. 897 школярів.