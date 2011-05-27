У день Києва Кличко проведе екскурсію «Київ моєї юності»

У суботу, 28 травня лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО проведе екскурсію для переможців першого етапу конкурсу шкільних творів «Посміхнись майбутньому!» серед школярів столиці.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі партії “УДАР Віталія Кличка”.

Екскурсія триватиме півтори години. За цей час школярі 8-11 класів проїдуть центральними вулицями міста, відвідають школу, де навчався В.КЛИЧКО, прогуляються одним з київських парків та послухають розповідь відомого політика і спортсмена «Київ моєї юності».

«День міста – одне з моїх улюблених свят, тож саме в цей день я залюбки пригадаю свою першу професію – екскурсовода. Ще будучи школярем, я проводив екскурсії для однолітків з усього Союзу, а зараз часто запрошую на прогулянку містом своїх іноземних гостей. Цього разу на екскурсію підемо разом із переможцями конкурсу дитячих творів «Посміхнись майбутньому!», – сказав В.КЛИЧКО.

Конкурс шкільних творів «Посміхнись майбутньому!» проходив з 21 лютого по 30 квітня (перший етап) та з 4 по 16 травня (другий етап). Нагородження переможців другого етапу конкурсу відбудеться під час з’їзду політичної партії «Український Демократичний Альянс за Реформи (УДАР)».