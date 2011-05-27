Херсонщина готова взяти на відпочинок дітей з інших регіонів

Херсонська область готова взяти на відпочинок дітей з інших регіонів.

Як повідомляє портал Херсонської ОДА , про це заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Василь КОТЕНКОВ на селекторній нараді під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА з приводу виконання доручень Президента України та Кабінету Міністрів щодо забезпечення літнього відпочинку для дітей.

Він повідомив, що до 1 червня поточного року всі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку області будуть повністю готові. Крім того, у літній період 2011 року в обласних дитячих оздоровчих закладах планується оздоровити близько 60 тис. дітей, з яких 20 тис. – пільгових категорій.