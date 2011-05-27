У Каховці буде відкрито 11 пришкільних таборів відпочинку

У 2011 році на базі навчальних закладів м. Каховка буде відкрито 11 пришкільних таборів відпочинку (7 – таборів на базі загальноосвітніх навчальних закладів та 4 профільних на базі позашкільних навчальних закладів), в яких планується протягом 14 днів організувати відпочинок 900 учням. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Херсонську ОДА.

Першочергово планується організувати відпочинок дітей пільгових категорій. Охоплення відпочинком учнів, що потребують особливої соціальної уваги становить 90%.

На проведення відпочинкової кампанії з міського бюджету виділено 205,380 тис. грн. У навчальних закладах м. Каховки розроблені перспективні меню, які затверджені міською РАЙ СЕС. Вартість харчування становитиме 16,30 грн. на день.

Відповідно до вимог Законів України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про охорону дитинства”, ”Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення”, “Про пожежну безпеку” організовані заходи щодо додержання в пришкільних таборах санітарно-гігієнічних, протиепідеміологічних, пожежних норм, профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасним випадкам у закладах відпочинку.