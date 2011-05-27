Потребу Дніпропетровщини у шкільних автобусах вирішать

Голова облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ вручив 18 шкільних автобусів загальноосвітнім навчальним закладам Дніпропетровської області. На їх придбання з обласного бюджету було виділено 5,5 млн грн., повідомляє інтернет-видання “Кривой Рог".

«На сьогодні в сільських районах області в школах безкоштовно підвозяться 99% учнів і педагогів. За цим показником ми займаємо лідируючі позиції в Україні. До кінця року ми плануємо придбати ще 12 шкільних автобусів за кошти державного бюджету. Таким чином, учні та вчителі сільської місцевості на 100% будуть забезпечені безкоштовним підвезенням до своїх шкіл », - сказав О.ВІЛКУЛ.

За словами губернатора, підвищення рівня фінансування освітньої сфери області дозволило отримати конкретні результати. Так у 2010 році на Дніпропетровщині за кошти обласного бюджету було придбано 20 шкільних автобусів, а за кошти державного бюджету - 5.

Також у минулому році було відновлено роботу 9 дитячих садків і відкрито 84 додаткових груп у діючих дошкільних навчальних закладах області. У цьому році планується відкрити ще 21 дитсадок та створити 26 навчальних-виховних комплексів. Після реконструкції відновила свою діяльність Дніпропетровська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат для дітей з вадами слуху. Також була проведена реконструкція приміщень Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді, завершена реконструкція корпусу Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з надбудовою мансардного поверху, на території якого вже в цьому році розміщений Єдиний Центр освіти Дніпропетровської області.

Проведена реконструкція котельні Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді. Капітально відремонтовано 36 закладів освіти обласного підпорядкування.

Як пише інтернет-видання, у цьому році суттєво збільшено загальний обсяг фінансування сфери освіти з обласного бюджету, який становить понад 634 млн грн, що на 261 млн грн (на 41%) більше минулорічного.