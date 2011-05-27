Прокуратура добилася повноцінного харчування для учнів

У Дніпропетровську за протестом прокурора Самарського району на 96 тис. грн. збільшено видатки на безкоштовне харчування понад 2 тис. школярів 1-4 класів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Під час перевірки було встановлено, що понад 2 тис. учнів загальноосвітніх шкіл району 1-4-х класів, у тому числі діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей не мали цього навчального року повноцінного безкоштовного харчування за встановленими нормами.

Як з’ясувалося, рішенням сесії Самарської районної ради у грудні 2010 р. було затверджено занижені видатки загального фонду на харчування учнів району на 2011-й рік.

Прокуратура вказала на очевидність порушень райрадою Закону «Про охорону дитинства» та Постанови уряду «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 2004 р.

У результаті протесту прокурора Самарська райрада збільшила асигнування на харчування школярів пільгових категорій до визначеної законодавством норми. Після літніх канікул діти в школах району отримають повноцінне харчування.