Фірташ вкладатиме гроші в юних хіміків

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Україні та бізнес спільно розвиватимуть освіту в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, така домовленість досягнута на першому засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, яке пройшло у четвер, 26 травня.

“Ми розпочинаємо фактично нову сторінку більш тісної співпраці з Національним рухом роботодавців у плані підготовки професійних стандартів і на базі створення нових освітніх стандартів, щоб разом з роботодавцями оцінювати, вираховувати державне замовлення для наших ВНЗ. Власне кажучи, щоб держзамовлення повністю відповідало потребам ринку і потребам наших підприємців”, – заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник

“Зрозуміло, що наука – це важка інвестиція. Ми всі у бізнесі чомусь звикли вважати, якщо сьогодні вклав, то завтра ввечері треба заробити одразу 30-40%, – зазначив голова Об‘єднаного руху роботодавців України, голови Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ. – Якщо ми говоримо про країну і про стратегію нашого розвитку, то треба дивитися на цей процес по іншому, у довгостроковій перспективі. Як це зробив Китай, як це зробила Індія”.

Д. Фірташ також наголосив на тому, що державі потрібно переглянути свої підходи до формування держзамовлення

“Я нещодавно подивився статистику: хімічний факультет, як правило, – максимум одна особа на місце, проте юридичні, фінансові, менеджмент – до 10 осіб на місце. Я вибачаюсь, а є робота під це? Точно нема… Незадоволена дитина, яка на виході не може знайти роботу. Незадоволена держава, яка вклала гроші і понесла збитки. Тому дуже хотілося б, щоб держава співпрацювала в цьому питанні з роботодавцями”, – наголосив Голова Ради директорів Group DF

Під час першого засідання Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при Міносвіти ухвалила рішення про стимулювання розвитку хімічної освіти в Україні.

Д. Фірташ також вирішив підтримати міжнародну шкільну олімпійську команду з хімії. Група компаній GroupDF запровадила щорічну персональну вчительську стипендію педагогам, які підготували переможців хімічної олімпіади. Власне переможцям Всеукраїнської шкільної олімпіади з хімії 2011 року голова Об‘єднаного руху роботодавців України подарував ноутбуки. А школи, які підготували призерів, до нового навчального року отримають у подарунок нові набори мікропосуду для проведення хімічного синтезу та аналізу.