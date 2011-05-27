Експерт: у школи повернулася корупція

Нинішній навчальний рік був дуже складним для системи освіти загалом і для середньої зокрема. У навчальні заклади повернулася корупція. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

За словами експерта, у школах вишукуються черги з батьків, які бажають покращити оцінки дітей-випускників: "Я не здивуюся, якщо за кілька тижнів ми отримаємо інформацію про те, що кількість медалістів цьогоріч буде більшою, аніж навіть у минулому році".

Крім того, на думку екс-директора УЦОЯО, навчальний рік показав, що матеріальне становище учителів значно погіршилося.

"На фоні інфляційних процесів, заробітна плата не збільшилася, вона залишилася на попередньому рівні. І замість реальних справ з виправлення ситуації, ми чуємо, що вчитель мало працює і не володіє комп`ютером. Але про що йде мова? За які кошти звичайний сільський учитель може купити комп`ютер, якщо для того, щоб прогодувати сім`ю, він змушений рано вранці копати город та годувати свиней?" – підсумував він.

І. ЛІКАРЧУК наголосив і на засиллі непрофесіоналізму в управлінні освітою.

"Я б сказав, що у систему управління освітою повертаються радянські методи", – зауважив він.

Експерт також зазначив, що обіцяні реформи так і не почалися.

“Не можна вважати реформою заяви про начебто масове створення освітніх округів або запровадження державного стандарту початкової середньої освіти", – підсумував він.