У Донецьку дітей навчатимуть бути підприємцями

У Донецькій області за підтримки компанії СКМ реалізується проект «2011 – рік побудови системи освіти впродовж всього життя» (LLL - Life Long Learning).

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено на презентації концепції проекту LLL, яка відбулася сьогодні в Києві.

За словами учасників презентації, програма LLL об`єднала низку проектів, спрямованих на модернізацію існуючої системи освіти, формування інноваційного освітнього простору Донецької області та створення багатокомпонентної моделі освіти впродовж всього життя.

Як заявила директор зі зв`язків з громадськістю і комунікацій компанії СКМ Наталія ЄМЧЕНКО, проект LLL у Донецькій області ініційовано обласною державною адміністрацією, партнерами програми є СКМ і міжнародна аудиторська компанія КПМГ.

«Наші діти не володіють базовими знаннями, що таке підприємництво, у нас не готують людей, які готові думати з позиції власника, щоб діти несли відповідальність за своє життя. Це ключовий момент, який повністю відсутній. Уміння продавати свої ідеї, уміння працювати в команді і приймати лідерські позиції, вміння публічно виступати - це те, що обладміністрація хоче закласти в основи дитячого саду, в освіту молодшої школи», - сказала Н.ЄМЧЕНКО.

Вона вважає, що в Україні не навчають дітей бути самодостатніми, бути підприємцями. «Коли я кажу про підприємців, я не кажу про крамарів, я кажу про спосіб мислення, про те, щоб молоде покоління думало з позиції власника, щоб розуміло, звідки гроші беруться. Це базові ключові речі, яких, на жаль, в нашій системі освіти немає», - зазначила Н.ЄМЧЕНКО.

За її словами, в Європі існують великі програми, в яких «основне посилання – ти маєш бути готовим заробляти собі на життя сам». «Це запорука того, що ти не будеш викинутий на узбіччя, що ти абсолютно точно знайдеш свою дорогу в житті. А далі, як складеться, який шлях ти обереш, де тобі буде більш комфортно працювати», - сказала Н.ЄМЧЕНКО.

Вона також зазначила, що однією з ключових проблем у системі освіти України є відсутність знання іноземних мов, «у нас не знають англійської практично на всіх рівнях і дуже нерівна комп`ютерна грамотність на всіх рівнях».

Н.ЄМЧЕНКО запевнила, що СКМ докладе чимало зусиль в сегменті освіти для дорослих, підтримуватиме корпоративні програми, програми вишів тощо.

У перспективі, на думку учасників презентації, цей проект може бути реалізовано і в інших регіонах України.