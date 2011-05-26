Гриневич: скасувати другу зміну у школах - нереально
Чергове "красиве" гасло?
Заяви міністра Табачника про необхідність перевести всі школи на одну зміну навчання всього лише гарне гасло, яке не можна виконати. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловила експерт з питань освіти, перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ.
За її словами, у школах і без того не вистачає місць, тому скасовувати другу зміну немає сенсу.
"Таку ситуацію ми бачимо у районах новобудов, де як гриби після дощу ростуть нові будинки, натомість не з`являється достатня кількість шкіл. Тому там школи змушені будуть переходити на другу зміну. У тій самій Донецькій області, де після розформування навчальних закладів, пропонують батькам переводити дітей в доволі наповнену школу, частина школярів піде в другу зміну", - зазначила Л. ГРИНЕВИЧ.
Вона також додала, що даючи подібні обіцянки, у профільному міністерстві просто вправляються у киданні "красивих" фраз, за якими зазвичай нічого не стоїть, або “приховуються чергові бізнес-проекти”.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Микола Азаров заявив про те, що уряд має намір впродовж двох років відмінити у школах другу зміну. Він наголосив, що у Києві така реформа була здійснена ще у 2003 році, і це дало можливість краще організувати навчально-виховний процес у школах. «А батькам стало спокійніше за їхніх дітей», - наголосив очільник уряду. У той же час він зазначив, що у понад 1 тис. шкіл є дві зміни навчання, що складає 6%.