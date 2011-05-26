Гриневич: скасувати другу зміну у школах - нереально

Заяви міністра Табачника про необхідність перевести всі школи на одну зміну навчання всього лише гарне гасло, яке не можна виконати. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловила експерт з питань освіти, перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ.

За її словами, у школах і без того не вистачає місць, тому скасовувати другу зміну немає сенсу.

"Таку ситуацію ми бачимо у районах новобудов, де як гриби після дощу ростуть нові будинки, натомість не з`являється достатня кількість шкіл. Тому там школи змушені будуть переходити на другу зміну. У тій самій Донецькій області, де після розформування навчальних закладів, пропонують батькам переводити дітей в доволі наповнену школу, частина школярів піде в другу зміну", - зазначила Л. ГРИНЕВИЧ.

Вона також додала, що даючи подібні обіцянки, у профільному міністерстві просто вправляються у киданні "красивих" фраз, за якими зазвичай нічого не стоїть, або “приховуються чергові бізнес-проекти”.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Микола Азаров заявив про те, що уряд має намір впродовж двох років відмінити у школах другу зміну. Він наголосив, що у Києві така реформа була здійснена ще у 2003 році, і це дало можливість краще організувати навчально-виховний процес у школах. «А батькам стало спокійніше за їхніх дітей», - наголосив очільник уряду. У той же час він зазначив, що у понад 1 тис. шкіл є дві зміни навчання, що складає 6%.