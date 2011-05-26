Лікарчук: відповіді на тести можуть "злити"

Цьогоріч існують високі ризики витоку інформації про зміст тестів-2011. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, екс-директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

"За моїми даними, в Українському центрі оцінювання якості освіти зруйновано систему захисту конфіденційної інформації. А тому подібні речі стали більш реальним, аніж у попередні роки", - уточнив він.

І. ЛІКАРЧУК також додав, що раніше розробники тестів готували одразу кілька варіантів тестових завдань з кожного предмету, а директор УЦОЯО самостійно обирав один із них та віддавав до друку.

"Причому я завжди намагався внести до нього якісь зміни, які не впливали на валідність тесту, але про них ніхто не знав навіть з числа укладачів. Цього року така практика відхилена. Тобто відтепер кожен укладач тестів знає, який саме варіант надрукують і який саме варіант піде як бойовий для проведення ЗНО", - розповів колишній директор УЦОЯО.

Нагадаємо, раніше І.ЛІКАРЧУК висловлював сумніви щодо того, що цьогорічна вступна кампанія буде справедливою, прозорою та об`єктивною через те, що на укладачів тестів нібито здійснюють величезний тиск.