У Львові відбудеться курс наук на основі творів Шептицького

З 20 до 26 червня 2011 року, у Брюховичах, в реколекційному центрі Львівської архиєпархії відбудеться курс наук на основі вибраних творів Андрея Шептицького. Про це повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

«Мета нашого семінару – розвинути вміння людей жити згідно з християнськими цінностями у суспільному житті, – розповідає координатор проекту, науковий працівник Інститут релігії та суспільства УКУ Ірина Цюх. – Таким чином, ми намагаємося показати близькість та актуальність соціального вчення Церкви з реальним життям, та створити постійну літню сертифікатну програму для вивчення суспільної думки Митрополита Андрея».

Під час навчання щоранку відбуватимуться тематичні заняття з лектором та обговорення у малих групах з модератором. Також щодня по обіді триватимуть дискусії з лектором.

Серед запрошених лекторів: Ліліана Гентош («Історичний контекст суспільного вчення Митрополита Андрея»), Андрій Кравчук («Суспільно-політична етика Митрополита») Ярослав Грицак («Дискусія Івана Франка з Андреєм Шептицьким»), Мирослав Маринович («Актуальність суспільного вчення Шептицького сьогодні»). Почесним гостем заходу буде Блаженніший Любомир (Гузар), який прибуде в Брюховичі на зустріч з учасниками курсу.

До участі у семінарі запрошують старшокурсників гуманітарних факультетів українських ВНЗ, мирян, а також усіх охочих поглибити знання християнського суспільного вчення.

Проект також передбачає духовну та культурну програму – молитва у крипті Собору Св. Юра, похід в Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові, поїздка в с. Прилбичі, зустріч з успішними у публічному житті християнами тощо.

На завершення курсу учасники отримують сертифікат з переліком прослуханих тем та годин.

Організатори заходу – Комісія УГКЦ «Справедливість і Мир» та Інститут Релігії та Суспільства УКУ.