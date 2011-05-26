Табачник: студентські акції провокують міжнародні фонди

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник вважає, що акції протестів студентів провокують міжнародні фонди.

Про це він сказав під час прес-конференції.

На уточнююче запитання журналістів, як він може прокоментувати акції протестів студентів щодо проекту закону про вищу освіту і чому такі протести в Міністерстві називають провокаціями, міністр відповів:

"Провокує той, хто платить гроші – зарубіжні фонди. Люди відпрацьовують гроші, а гроші платять за те, щоб дискредитувати абсолютно очевидні речі: ми хочемо, щоб проект Закону (про вищу освіту – ред.) вивів на європейський рівень всі ВНЗ, надати їм повну небачену автономію, насамперед, академічну і фінансову. Якщо якимось аутсайдерам навчального процесу це не подобається, тому що вони будуть програвати в конкуренції".

Він зазначив, що в проекті Закону про вищу освіту є, зокрема, 9 пропозицій студентських організацій. Зокрема, передбачено незмінність плати за навчання протягом всього терміну навчання для контрактників.

Згідно з проектом Закону, також передбачено гарантування державою стипендій на рівні прожиткового мінімуму, гарантується державою можливість стажування за кордоном. Обмежується керуванням ВНЗ для ректора лише двома термінами, диплом спеціаліста прирівнюється до магістра.

Також проектом закону гарантовано обов`язкове фінансування діяльності органів студентського самоврядування, вводяться європейські рівні освіти, що забезпечать спрощення стажування за кордоном.

Крім того, як зазначив Табачник, збережено державне замовлення на рівні, як і попереднього року – 51%.

Міністр також додав, що революційним у проекті закону є норма щодо вільного вибору навчальних дисциплін в рамках освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Він зазначив, що студенти, які були присутні під час засідань робочої групи, яка працювала над проектом закону про вищу освіту, "чудово знають, що все це враховано повністю".

На думку міністра, ті, хто виходить на акцію протесту щодо проекту Закону про вищу освіту "відпрацьовують гроші".

ТСН