Посол: у Росії майже у десяти ВНЗ викладається українська мова

У Росії майже у десяти вищих навчальних закладах викладається українська мова.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО сказав на прийомі у посольстві України в РФ, присвяченому Дням слов`янської писемності і культури.

«Викладання української мови і літератури ведеться у багатьох російських вишах, а саме: у Московському державному університеті ім. М.Ломоносова, Московському державному лінгвістичному університеті; Російському державному лінгвістичному університеті; Санкт-Петербурзькому державному університеті; Саратовському державному університеті ім. М.Чернишевського, Воронезькому державному університеті й інших», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він підкреслив, що на сьогодні багатовіковий історичний розвиток української культури викликає великий інтерес і достатньо широко представлений у Росії.

Посол зазначив, що в останні роки україністика одержала значний розвиток у Росії. Зокрема, важливою подією стало відновлення діяльності Російської асоціації україністів, в чому особлива заслуга Російського державного гуманітарного університету, який приділяє велику увагу комплексному розвитку української мови і культури.

За словами посла, також особливої уваги заслуговує діяльність Інституту слов`янознавства Російської академії наук, Центру україністики і білорусистики МДУ і Центру українських досліджень Інституту Європи РАН.

«Географія» україністики не обмежується Москвою, а розповсюджується по всій території Росії», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО. Зокрема, через історичні події Башкортостан займає особливе місце на карті української діаспори, і Уфимський філіал Московського державного гуманітарного університету ім. М.Шолохова став одним із вишів Росії, де ведеться навчання українською мовою, готуються кваліфіковані кадри для викладання української мови і літератури в освітніх установах Башкортостана.

«Поглиблення гуманітарної співпраці між Україною і Росією, активізація обмінів у цій сфері, підтримка суспільних молодіжних ініціатив допоможе створити необхідні можливості для самореалізації і адаптації молодого покоління у сучасному світі, не забуваючи про свою слов`янську ідентифікацію», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.