Інтелігенця закликає Януковича “зберегти для України” Слюсарчука

Представники української інтелігенції закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА “зберегти для України” доктора медичних наук, професора Національного університету «Львівська політехніка» Андрія СЛЮСАРЧУКА.

Про це йдеться у відповідному зверненні до Президента, текст якого передано агентству УНІАН.

«Геніального вченого, нейрохірурга, якого стоячи вітав медичний конгрес в Парижі, а весь світ прагне отримати в свої наукові кола, українська влада не бажає помічати, не бажає створювати умов, за яких його талант розкрився б у повній мірі в інтересах України і всього людства», - підкреслюється у зверненні.

Нагадуючи, що А.СЛЮСАРЧУК у квітні ц.р. заявив, що його головною метою є створення Інституту мозку з клінікою, де він зможе залучати фахівців і проводити активну наукову діяльність, але якщо держава до нього «не повернеться обличчям», то він покине Україну, бо не може тут реалізуватися, автори звернення закликають В.ЯНУКОВИЧА «зробити все можливе для того, щоб зберегти для України унікальний розум і унікальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, які є національним надбанням» та «проникнутися відповідальністю за використання в Україні інтелекту професора СЛЮСАРЧУКА».

На їхню думку, для цього слід невідкладно створити «Інститут мозку» як передбачено в Указі Президента України №1094/2009 і запросити А.СЛЮСАРЧУКА очолити його задля розвитку вітчизняної медичної науки, а також особисто зустрітися з А.СЛЮСАРЧУКОМ для обговорення цього питання.

«Одночасно зазначаємо, що „втеча мізків” за кордон починає носити загрозливий характер для конкурентноздатності науки України. Тому ми пропонуємо Вам, пане Президент, присвятити даному питанню окреме засідання РНБО, на якому виробити Стратегію по використанню в Україні потенціалу наукових досягнень українських та зарубіжних вчених», - йдеться у зверненні, яке підписали Дмитро ПАВЛИЧКО, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Володимир ПИЛИПЧУК, Юрій ПАЛЬЧУКОВСЬКИЙ.