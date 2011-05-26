Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вимагає від міністрів відвідати “останні дзвоники” в школах у всіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів України. (УНІАН: “останні дзвоники” у школах святкуватимуть 27 травня).

«Ми зобов’язані зробити дітям свято, тому прошу всіх членів уряду спланувати поїздки в області, за якими вони закріплені, на “останні дзвоники”, щоб привітати випускників шкіл і вишів, побажати нашим дітям щасливого майбутнього, відзначити лідерів навчання і обов’язково подякувати педагогам за їхній самовідданий труд», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що метою цих поїздок повинно стати вивчення стану справ у школах, а також з’ясування проблем у сфері освіти в регіонах. «Одночасно починається підготовка до нового навчального року. Зараз на це ми можемо виділити більше ресурсів, ніж минулого року», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що всі необхідні підготовчі заходи до нового навчального року повинні бути проведені вчасно. Зокрема, всі учні повинні бути забезпечені підручниками, а школи – підготовлені до нового навчального року.