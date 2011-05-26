В Інтернеті з'явилися фальшиві відповіді на ЗНО-2011

11:07, 26 травня 2011
Освіта
2 0

На деяких інтернет-сайтах розміщенні фальшиві відповіді на тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року, підготовлені начебто фахівцями цієї установи.

Про це заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Наполегливо радимо майбутнім учасникам ЗНО-2011 вважати подібні матеріали провокаційними, адже вони не сприятимуть успішному проходженню зовнішнього незалежного оцінювання, та використовувати в процесі підготовки до тестування шкільні підручники або іншу рекомендовану Українським центром оцінювання якості освіти літературу. Переліки таких джерел із кожного предмета розміщені на нашому сайті", – йдеться в повідомленні центру.

Окрім цього, центр нагадує, що правильні відповіді на тестові завдання будуть оприлюднені на його сайті лише після завершення тестування з певного навчального предмета.

Нагадаємо, 193 тисяч випускників середніх навчальних закладів зареєструвалося для проходження зовнішнього незалежного тестування в 2011 році, станом на ранок останнього дня реєстрації. Такий показник майже вдвічі менший за 2010 рік, коли зареєструвалися понад 433 тисячі осіб.

ТСН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter