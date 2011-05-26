В Інтернеті з'явилися фальшиві відповіді на ЗНО-2011

На деяких інтернет-сайтах розміщенні фальшиві відповіді на тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року, підготовлені начебто фахівцями цієї установи.

Про це заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Наполегливо радимо майбутнім учасникам ЗНО-2011 вважати подібні матеріали провокаційними, адже вони не сприятимуть успішному проходженню зовнішнього незалежного оцінювання, та використовувати в процесі підготовки до тестування шкільні підручники або іншу рекомендовану Українським центром оцінювання якості освіти літературу. Переліки таких джерел із кожного предмета розміщені на нашому сайті", – йдеться в повідомленні центру.

Окрім цього, центр нагадує, що правильні відповіді на тестові завдання будуть оприлюднені на його сайті лише після завершення тестування з певного навчального предмета.

Нагадаємо, 193 тисяч випускників середніх навчальних закладів зареєструвалося для проходження зовнішнього незалежного тестування в 2011 році, станом на ранок останнього дня реєстрації. Такий показник майже вдвічі менший за 2010 рік, коли зареєструвалися понад 433 тисячі осіб.

ТСН