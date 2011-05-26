Луцькі студенти протестують: "я не невидимка"

Сьогодні луцькі студенти в рамках Всеукраїнської кампанії проти деградації вищої освіти провели акцію під стінами Управління освіти Волинської області, вимагаючи врахувати вимоги студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 студентів луцьких вишів впродовж майже години стояли з табличками “Я не невидимка”.

За словами однієї з організаторів акції Маї МОСКВИЧ, даним написом учасники намагалися привернути увагу до того, що по всій Україні проходять студентські акції, а представники влади студентів не помічають.

Студенти скандували “Ви нам корупцію — ми вам революцію!”, “Якою буде Україна? Студентська, вільна і єдина!”.

Один з учасників акції, уособлюючи нову редакцію законопроекту про освіту, стояв обмотаний туалетним папером, як символ того, що даний законопроект має бути у “відповідному” місці.

Окрім того, в ході акції луцькі студенти будували імпровізовану стіну з паперових цеглин, що символізувало недоступність освіти для всіх через її комерціалізацію, а також те, що новий законопроект не гарантує стипендію, отже, студенти мають не вчитися, а працювати.

Невелику кількість учасників М.МОСКВИЧ пояснила кореспонденту УНІАН так: “Брали не кількістю, а якістю”.

Водночас ніхто з представників влади до студентів не вийшов.

Учасники акції надіслали офіційного листа в канцелярію Облуправління освіти, в якому висловили протест проти нової редакції закону про освіту.