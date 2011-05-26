Мільйонний ролик для Табачника створили Кравчук та Азаров

Президентом організації, яка за 918 тисяч гривень зробила трихвилинний ролик для Міністерства освіти, є екс-президент Леонід Кравчук. Член наглядової ради організації - прем`єр Микола Азаров, пише Zn.ua з посиланням на дані Єдиного реєстру громадських формувань.

Нагадаємо, благодійна організація Місія "Україна відома" була обрана для створення рекламного ролика для Міносвіти за неконкурентною процедурою - "закупівля в одного учасника ".

Як повідомляється, серед засновників Всеукраїнської благодійної організації Місія "Україна відома", яка була зареєстрована в 2001 році, чимало відомих українських політиків.

Зокрема, головою Наглядової ради є колишній прем`єр України Віталій Масол, членом Наглядової ради - нинішній прем`єр Микола Азаров.

Серед членів наглядової ради - Борис Патон, серед членів комітету - Володимир Семиноженко.

Торік Міносвіти теж замовляло рекламний ролик про освіту. Його вартість була порівняно скромною - 110 тисяч, проте й хронометраж був меншим - 1 хвилина.

ТСН