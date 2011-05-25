У Києві презентують концепцію “Освіта впродовж усього життя”

26 травня у Києві відбудеться презентація концепції LLL (Life Long Learning - Освіта впродовж усього життя).

Як повідомили УНІАН у прес-службі СКМ, Донецька область оголосила 2011 рік Роком Освіти протягом усього життя (LLL). Комплексна Програма LLL в Донецькій області, ініційована Донецькою обласною державною адміністрацією, партнером якої є СКМ і КПМГ, стартувала в квітні 2011 року.

Програма LLL об`єднала ряд проектів, спрямованих на модернізацію існуючої системи освіти, формування інноваційного освітнього простору Донецької області та створення багатокомпонентної моделі освіти впродовж усього життя. У перспективі цей проект може бути реалізований і в інших регіонах України.

У рамках презентації віце-губернатор Донецької області Марина Черенкова представить регіональний проект LLL; директор зі зв`язків з громадськістю та комунікацій Компанії СКМ Наталя Ємченко розповість, чому навчання протягом усього життя є важливим компонентом для підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу; менеджер проектів Британської Ради Ешена Горшенєва представить британський досвід LLL; керівник Департаменту аудиторських послуг КПМГ у Росії і СНД Олег Гощанський пояснить, чому проект цікавий КПМГ; директор з виробництва МакДональдз Оксана Чопа відповість, чому важливо не припиняти навчання на прикладі працівників ресторану МакДональдз; ректор Донецького державного університету управління Олександр Поважний поділиться поглядом системи освіти на навчання протягом усього життя.

Прес-ланч, присвячений презентації концепції LLL, відбудеться об 11:00 за адресою: вул. Б. Хмельницького 17/52, ресторан "Ацумарі", бізнес-центр “Леонардо”.