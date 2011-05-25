"Відсіч": Міносвіти організовує контракції

Організатори кампанії "Проти деградації освіти" ("Відсіч", "Фундація регіональних ініціатив" та "Пряма дія") отримали підтверджену інформацію про те, що Міністерство освіти знову намагається створити видимість підтримки власних ініціатив серед студентства через контрольовану ним Всеукраїнську студентську раду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху "Відсіч".

Так, за їх даними, у понеділок, 23 травня, стало відомо, що представники профільного міністерства зв`язуються з ректорами університетів, вимагаючи у них забезпечити приїзд представників студентського самоврядування на з`їзд Всеукраїнської студентської ради. Після таких дзвінків студентам у примусовому порядку оформлювали відрядження та за кошт університетів купували квитки на проїзд до Києва, стверджується в повідомленні.

Таким чином було підготовлено з`їзд представників студентського самоврядування, який відбудеться 25 травня в Київському національному лінгвістичному університеті, наголосили у “Відсічі”, додавши, що передбачити рішення цього заходу не складно, зважаючи на те, що на сайті Всеукраїнської студентської ради та Кабміну розміщена ідентична заява щодо запланованого на цей же день всеукраїнського студентського протесту.

Також, зазначили в русі “Відсіч”, увечері 24 травня стало відомо, що, “крім псевдонезалежного з`їзду, представники влади у терміновому порядку за гроші збирають студентів для контр-мітингу”. “Студентам та іншим молодим людям пропонується заробити 50 грн. за участь в акції. Головна мета цієї акції - представити проміністерську позицію на вулиці під час протесту проти запропонованої Міносвіти редакції законопроекту про вищу освіту”, - йдеться у повідомленні.

На переконання представників студентства, “такі кроки представників влади означають одне: влада боїться студентських протестів і готова зробити все можливе, щоб ці протести не отримали належного розголосу та були "розбавлені" лояльними до них заявами представників студентського самоврядування”.

Громадянський рух "Відсіч", студентська профспілка "Пряма дія" та ВМГО "Фундація регіональних ініціатив" переконані, що такі кроки можуть свідчити тільки про одне: керівництво профільного міністерства довело власну професійну неспроможність і усвідомлює, що наразі високою є загроза їх відставки. “Студентські протести, котрі вже протягом півроку дозволяють піддавати постійному громадському моніторингу дії міністерства щодо прийняття нового законопроекту про вищу освіту, стали критично важливими для оцінки роботи керівництва Міносвіти. Саме тому зараз очільники галузі роблять усе можливе, щоб нівелювати вплив вуличних протестів”, - підкреслюється в повідомленні.