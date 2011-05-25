У Донецьку мати учня подала позов до суду через ліквідацію школи

У Донецьку Ірина КРУГЛОВА, мати учня загальноосвітньої школи №111 Івана ГОЛОВКІНА, подала адміністративний позов до Ворошиловського районного суду міста Донецька з проханням відмінити рішення міськради від 15 квітня 2011 р. про ліквідацію СШ №111.

Даний позов, який має у своєму розпорядженні УНІАН, було передано до суду вчора, 24 травня 2011 року.

І.КРУГЛОВА у своєму позові нагадує, що, відповідно до ч.2 ст.156 Сімейного кодексу України батьки мають право звертатися до суду, в органи державної влади, органи місцевого самоврядування і громадських організацій за захистом прав і інтересів дитини.

Позивач зазначає, що Донецька міськрада своїм рішенням про ліквідацію школи №111 порушила конституційні права її сина на освіту і безпеку.

І.КРУГЛОВА детально перелічує, які законодавчі документи було порушено міськрадою, яка прийняла таке рішення. Так, на її думку, порушено ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.4 ст.18 Закону України «Про освіту», ч.6 ст.11 Закону України «Про загальну середню освіту», ч.4 ст.18 Закону України «Про освіту» та ін.

Так, частиною 4 ст.18 Закону України «Про освіту» передбачено, що Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України. «Таким чином, відповідач (міськрада) не мала права ухвалювати рішення про ліквідацію шкіл, без урахування вимог закону про порядок ліквідації, який чітко визначає осіб, яким надано таке право», - йдеться в позові І.КРУГЛОВОЇ.

Крім того, на її думку, оскаржуваними рішеннями порушується конституційне право громадян на освіту.

«Частиною 2 ст.53 Конституції України встановлено: Держава забезпечує доступність і безкоштовність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, - пояснює позивач, - Рішенням Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року дана норма тлумачить, як доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності. Тобто, нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава повинна створити можливості для реалізації цього права».

«Рішенням про закриття школи відповідач, як орган державної влади руйнує можливості для реалізації права на освіту. Ліквідація школи не є конституційним способом створення можливості для реалізації права на освіту. Така можливість створюється шляхом відкриття нових шкіл», - сказано в позові.

І.КРУГЛОВА у своєму позові також відзначає, що «загальновідомим є той факт, що чисельність міського населення міста Донецька зростає, будуються нові будинки і житлові квартали, тому ліквідація шкіл в обласному центрі здійснюється не на користь його жителів».

«Крім того, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив мету перед державою досягти чисельності населення України 50 мільйонів в 2020 році. За таких обставин ліквідація шкіл є не тільки протиправною, а й недоцільною. Оскільки витрати на відкриття нової школи будуть на багато більші, ніж економія коштів», - аргументує своє прохання суду І.КРУГЛОВА.

На завершення своєї позовної заяви вона просить: «Враховуючи вищевикладене, прошу суд визнати протиправними і відмінити рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи №111».

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня депутати Донецької міської ради, попри протести батьків, ухвалили рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл №№ 111, 121 і 154.

19 квітня з своєю заявою до прокурора міста Донецька Олександра ОЛЬМЕЗОВА звернулися батьки учнів україномовної школи №111 з проханням відмінити рішення міськради про закриття їх навчального закладу.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».