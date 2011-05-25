ЦОМ: нові критерії оцінювання знань не придатні для інноваційної школи

Експерти Центру освітнього моніторингу (ЦОМ) заявляють, що нова редакція Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти потребує допрацювання.

Як повідомляє офіційний портал ЦОМ, за висновками експретів організації, підготовлені нові критерії не придатні для інноваційної моделі школи.

В ЦОМ зазначають, що нова редакція Критеріїв затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №329 від 13.04.2011 р. й зареєстрована у Міністерстві юстиції України (№566/19304 від 11.05 2011р.), розроблена на підставі наказу Міністерства освіти і науки №371 від 05.05 2008 р.

“Власне, затверджені критерії не є новітньою розробкою; це частково модифікована версія критеріїв, що були розроблені профільним міністерством за очільництва Василя КРЕМЕНЯ спільно з Академією педагогічних наук України в 2000-2001 навчальному році, коли відбувався перехід до 12-бальної системи оцінювання, й доопрацьовані в 2008 році за каденції міністра Івана ВАКАРЧУКА”, - заявляють експерти.

Між іншим вони відзначають позитивні характеристики нової редакції. Зокрема те, що розробниками було зроблено спробу системно підійти до оцінювання навчальних досягнень, а також вважають вмотивованим надання навчальним закладам і вчителям повноважень, за погодженням з місцевими органами управління освітою, застосовувати іншу, що виходить за межі семестрового та річного оцінювання й державної підсумкової атестації, систему оцінювання.

Водночас заявляють про такі недоліки документу, як відсутність завдань, принципів та функцій оцінювання в умовах модернізації освіти. Як відомо передбачена її переорієнтація на практичний результат, а не винятково чи здебільшого на набуття знань, умінь, навичок. Під практичним результатом мається на увазі вміння школярів застосовувати набуті знання та уміння на практиці, в конкретних життєвих ситуаціях.

“Про компетентнісний підхід до організації навчального процесу навіть згадки немає”, - стверджують фахівці ЦОМ.

На думку експертів необхідно, зокрема, передбачити самооцінку учнями набутих ними знань, умінь, ставлень. Також вони рекомендують передбачити види діяльності, які сприяють формуванню життєво важливих компетентностей, як то: вміння навчатися, наводити аргументи і докази своєї або іншої точки зору; аналізувати та оцінювати інформацію, використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для оброблення інформації; узагальнювати факти, робити висновки тощо.

Крім того, фахівці Центру пропонують розробити окремі критерії для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів відповідно основної та старшої школи та доповнити предметні критерії критеріями для оцінювання метапредметних результатів навчання, професійного самовизначення старшокласників та готовності їх до продовження навчання у вищій школі.

Моніторинг документу підготовлено експертами ГО “Центр освітнього моніторингу ” в рамках проекту «Громадський центр аналізу освітньої політики», що реалізується в 2011 р. за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».